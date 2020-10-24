Михаил Коляда — об этапе Кубка России в Сочи: это первый старт в новой жизни

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда, который пропускал сезон-2019/2020 из-за операции и в межсезонье перешёл к Алексею Мишину, назвал выигранный этап Кубка России в Сочи «первым стартом в новой жизни».

«Это первый старт в новой жизни, который, считаю, прошел успешно, всегда есть куда стремиться. Подготовка к сезону была сложной, и это связано не только с пандемией. Мы сделали две новые программы. Произвольная — о творческой судьбе Рудольфа Нуреева. Недавно с Алексеем Николаевичем Мишиным мы были в балетной академии Вагановой, встречались с Николаем Цискаридзе, он рассказал о Нурееве, каким он был человеком, показал его костюмы… Такие вещи помогают в раскрытии образов программы. Но не хочу много говорить, поживём – увидим», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.

«Мы начали с Мишей проект, рассчитанный на два года. Составили план действий и стараемся его выполнять. Выступлением Миши в Сочи я доволен. Соревнования показали — мы на правильном пути. Первый шаг сделан. Следующий – турнир в Минске, куда скоро вылетаем. Надеемся, всё сложится, как мы хотим, работаем», — сказал Мишин.