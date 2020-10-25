Мэрайя Белл выиграла этап Гран-при Skate America

Американская фигуристка Мэрайя Белл одержала победу в соревнованиях одиночниц на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).
Белл лидировала после короткой программы, но в произвольной уступила сразу трём соперницам — Брэди Теннелл, Карен Чен и Одри Шин. При этом первое и четвёртое место в произвольной программе разделило всего полтора балла, что позволило Белл сохранить лидерство и одержать победу по сумме двух программ (212,73). Теннелл – вторая (211,07), Шин – третья (206,15).
Из-за пандемии коронавируса в сезоне-2020/2021 этапы Гран-при проходят по национальному принципу. В соревнованиях смогут принять участие фигуристы страны-организатора, спортсмены, которые тренируются в принимающей этап стране, и фигуристы, которые смогут приехать, соблюдая все правила безопасности. В Skate America, кроме американок, участвовала только китаянка Шань Линь, занявшая шестое место.
Ранее были отменены этапы серии Гран-при в Канаде (30–31 октября) и Франции (13–15 ноября).
- 25 октября 2020
-
00:00
- 24 октября 2020
-
22:51
-
22:39
-
22:30
-
22:04
-
21:48
-
21:39
-
21:12
-
20:59
-
20:43
-
20:02
-
19:45
-
19:37
-
19:25
-
19:07
-
18:42
-
18:29
-
17:24
-
15:07
-
11:30
-
09:18
-
06:48
-
00:10
- 23 октября 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:03
-
21:18
-
20:54
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
19:55
-
18:54
-
18:37
-
18:16