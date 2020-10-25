Мэрайя Белл выиграла этап Гран-при Skate America

Американская фигуристка Мэрайя Белл одержала победу в соревнованиях одиночниц на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).

Белл лидировала после короткой программы, но в произвольной уступила сразу трём соперницам — Брэди Теннелл, Карен Чен и Одри Шин. При этом первое и четвёртое место в произвольной программе разделило всего полтора балла, что позволило Белл сохранить лидерство и одержать победу по сумме двух программ (212,73). Теннелл – вторая (211,07), Шин – третья (206,15).

Из-за пандемии коронавируса в сезоне-2020/2021 этапы Гран-при проходят по национальному принципу. В соревнованиях смогут принять участие фигуристы страны-организатора, спортсмены, которые тренируются в принимающей этап стране, и фигуристы, которые смогут приехать, соблюдая все правила безопасности. В Skate America, кроме американок, участвовала только китаянка Шань Линь, занявшая шестое место.



Ранее были отменены этапы серии Гран-при в Канаде (30–31 октября) и Франции (13–15 ноября).