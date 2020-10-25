Дмитрий Алиев: в Сочи произвольную катал на зубах. Программа новая, не до конца отработана

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал выступление на этапе Кубка России в Сочи, где занял третье место.
«Произвольную катал сегодня на характере, можно сказать, на зубах. Программа новая, не до конца ещё отработана. Но со временем, думаю, у меня получится ее раскрыть.
На короткой включились эмоции, потому что скучал по выступлениям. Перед произвольной хотел настроиться немного по-другому, но получился такой прокат. Но я все понимаю, надо объективно смотреть на ситуацию: это мое первое выступление после семи с половиной месяцев, что не стартовал. Знаю, что и как делать дальше. И если с короткой справляюсь, то для произвольной необходим резерв. Хочется в этом сезоне сохранить форму, быть заряженным, даже несмотря на неопределённость с календарём», — приводит слова Алиева пресс-служба ФФККР.
- 25 октября 2020
-
09:34
-
06:19
-
00:00
- 24 октября 2020
-
22:51
-
22:39
-
22:30
-
22:04
-
21:48
-
21:39
-
21:12
-
20:59
-
20:43
-
20:02
-
19:45
-
19:37
-
19:25
-
19:07
-
18:42
-
18:29
-
17:24
-
15:07
-
11:30
-
09:18
-
06:48
-
00:10
- 23 октября 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:03
-
21:18
-
20:54
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
19:55
-
18:54