Дмитрий Алиев: в Сочи произвольную катал на зубах. Программа новая, не до конца отработана

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал выступление на этапе Кубка России в Сочи, где занял третье место.

«Произвольную катал сегодня на характере, можно сказать, на зубах. Программа новая, не до конца ещё отработана. Но со временем, думаю, у меня получится ее раскрыть.



На короткой включились эмоции, потому что скучал по выступлениям. Перед произвольной хотел настроиться немного по-другому, но получился такой прокат. Но я все понимаю, надо объективно смотреть на ситуацию: это мое первое выступление после семи с половиной месяцев, что не стартовал. Знаю, что и как делать дальше. И если с короткой справляюсь, то для произвольной необходим резерв. Хочется в этом сезоне сохранить форму, быть заряженным, даже несмотря на неопределённость с календарём», — приводит слова Алиева пресс-служба ФФККР.