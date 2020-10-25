Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Дмитрий Алиев: в Сочи произвольную катал на зубах. Программа новая, не до конца отработана

Дмитрий Алиев: в Сочи произвольную катал на зубах. Программа новая, не до конца отработана
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал выступление на этапе Кубка России в Сочи, где занял третье место.

«Произвольную катал сегодня на характере, можно сказать, на зубах. Программа новая, не до конца ещё отработана. Но со временем, думаю, у меня получится ее раскрыть.

На короткой включились эмоции, потому что скучал по выступлениям. Перед произвольной хотел настроиться немного по-другому, но получился такой прокат. Но я все понимаю, надо объективно смотреть на ситуацию: это мое первое выступление после семи с половиной месяцев, что не стартовал. Знаю, что и как делать дальше. И если с короткой справляюсь, то для произвольной необходим резерв. Хочется в этом сезоне сохранить форму, быть заряженным, даже несмотря на неопределённость с календарём», — приводит слова Алиева пресс-служба ФФККР.

Дмитрий Алиев — о 3-м месте на этапе КР: самое главное, что я вернулся
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020