Туктамышева поблагодарила Плющенко за поддержку после короткой программы на 3-м этапе КР

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поблагодарила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за поддержку после короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Плющенко на своей странице в «Инстаграме» выразил недоумение по поводу баллов, которые фигуристка получила за прокат. Успешно справившаяся со всеми элементами, включая тройной аксель, Елизавета Туктамышева оказалась только на третьем месте, уступив Дарье Усачёвой и Анне Щербаковой, не имеющим в активе такого прыжка.

Туктамышева прокомментировала публикацию Плющенко: «Спасибо».

Сегодня, 25 октября, Туктамышева и другие фигуристки представят произвольную программу. Начало соревнований — в 17:15 мск.