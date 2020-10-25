Туктамышева поблагодарила Плющенко за поддержку после короткой программы на 3-м этапе КР
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поблагодарила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за поддержку после короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.
Плющенко на своей странице в «Инстаграме» выразил недоумение по поводу баллов, которые фигуристка получила за прокат. Успешно справившаяся со всеми элементами, включая тройной аксель, Елизавета Туктамышева оказалась только на третьем месте, уступив Дарье Усачёвой и Анне Щербаковой, не имеющим в активе такого прыжка.
Туктамышева прокомментировала публикацию Плющенко: «Спасибо».
Сегодня, 25 октября, Туктамышева и другие фигуристки представят произвольную программу. Начало соревнований — в 17:15 мск.
Плющенко выразил недоумение по поводу баллов Туктамышевой
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