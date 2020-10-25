Ягудин: Мозалёв для меня просто крутой пацан. Считаю его потенциальным чемпионом России

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о чемпионе мира среди юниоров Андрее Мозалёве.

«Мозалёв для меня просто крутой пацан. Рад, что восходящая, по которой он двигался в прошлом году на юниорском уровне, в том числе на чемпионате мира, который все-таки успели провести, продолжается. Он идёт вперёд, но на этом Кубке России он открылся для меня с новой стороны. Просто крутой. Считаю его потенциальным чемпионом России», — приводит слова Ягудина ТАСС.

В произвольной программе Мозалёв, исполнивший четверной тулуп и флип в 4 оборота, обошёл победителя третьего этапа Кубка России в Сочи Михаила Коляду. Однако по сумме баллов за две программы Михаил значительно превзошёл всех соперников.