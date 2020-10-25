Радионова: обидно за Туктамышеву. Мне кажется, она рассчитывала на другие баллы

Бывшая российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Успешно справившаяся со всеми элементами, включая тройной аксель, Туктамышева оказалась только на третьем месте, уступив Дарье Усачёвой и Анне Щербаковой, не имеющим в активе такого прыжка.

«Обидно за Лизу, я её больше остальных девочек знаю, болею за неё, она единственная, кто прыгал в короткой программе тройной аксель. Мне кажется, она рассчитывала на другие баллы. Но это ещё раз доказывает, что помимо прыжков есть другие элементы, про которые не надо забывать. Очень хочу, чтобы у Лизы всё получилось в произвольной.



У нас сейчас начало сезона, а девочки показывают очень высокий уровень катания, и это действительно круто. Мне понравилась Даша Усачёва. До этого я не следила за её карьерой, решила посмотреть, и мне понравилось, что она катается с душой и очень музыкально», — приводит слова Радионой «Р-Спорт».