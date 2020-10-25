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«Чудо свершилось!» Илья Авербух рассказал, что его сын вернулся на лёд спустя 12 лет

«Чудо свершилось!» Илья Авербух рассказал, что его сын вернулся на лёд спустя 12 лет
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что его 16-летний сын Мартин, который увлекается скейтбордингом, вернулся на лёд спустя 12 лет.

«Скейт — нормальная тема!» — считает Мартин Авербух. Чудо свершилось — Мартин вернулся на лёд после двенадцатилетнего перерыва! Впервые он встал на коньки, когда ему исполнилось 4 года. Но попробовав один раз — принял решение уйти из фигурного катания навсегда. И вот что происходит, когда родители не давят!!! Как говорится: «Лучше поздно, чем никогда!» — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».

Мать Мартина – партнёрша Авербуха во время спортивной карьеры Ирина Лобачёва. Юноша проживает с отцом.

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