«Чудо свершилось!» Илья Авербух рассказал, что его сын вернулся на лёд спустя 12 лет

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что его 16-летний сын Мартин, который увлекается скейтбордингом, вернулся на лёд спустя 12 лет.
«Скейт — нормальная тема!» — считает Мартин Авербух. Чудо свершилось — Мартин вернулся на лёд после двенадцатилетнего перерыва! Впервые он встал на коньки, когда ему исполнилось 4 года. Но попробовав один раз — принял решение уйти из фигурного катания навсегда. И вот что происходит, когда родители не давят!!! Как говорится: «Лучше поздно, чем никогда!» — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».
Мать Мартина – партнёрша Авербуха во время спортивной карьеры Ирина Лобачёва. Юноша проживает с отцом.
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