Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова стала победительницей третьего этапа Кубка России, который проходит в Сочи. Щербакова уверенно выиграла произвольную программу, которую начала блестяще исполненным флипом в 4 оборота. Для Анны это вторая победа на этапах национального Кубка в сезоне-2020/2021.

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева начала программу коронным тройным акселем, за исполнение которого судьи не поскупились на оценки, но впоследствии допустила ряд необязательных ошибок, которые не позволили ей подняться выше третьего места.

Второй стала юниорка Дарья Усачёва, допустившая лишь одну ошибку.

Фигурное катание. Кубок России. 3-й этап. Сочи

Женщины

1. Анна Щербакова (Москва) – 239,91

2. Дарья Усачёва (Москва) – 225,19.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 213,26.

4. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 193,05.

5. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 186,44.