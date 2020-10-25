Елизавета Туктамышева: очень хотелось в Сочи, в тепло и к морю, а потом уже на тренировку

Бронзовый призёр третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе.

«Мы столько работали над этим и ещё очень много работы, чтобы донести весь глубокий смысл этой программы и с начала до конца показывать все движения, все чувства. Сегодня впервые за весь сезон получила наслаждение, кайф. Аж на дорожке немножко споткнулась от экстаза. Думала, я уже опытная спортсменка, не делаю так. Оказывается, делаю. Поэтому довольна выступлением.

Со всеми эти запретами я рвалась к морю, в Сочи. На самом деле мне было тяжело в психологическом плане, что не было давно солнца, погода испортилась и, буду откровенна со зрителями, очень хотелось в Сочи, в тепло и к морю, а потом уже на тренировку. И это тоже дало эмоциональный подъём какой-то.

Проделали большую работу над акселем, сейчас наконец-то он у меня возвращается потихоньку, но возвращать было тяжелее, чем я ожидала. Но слава богу, я его сделала, и это хороший результат для меня», — сказала Туктамышева Первому каналу.