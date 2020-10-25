Блестящий тройной аксель и ошибки Туктамышевой в произвольной программе на этапе КР в Сочи
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала не лучший прокат произвольной программы «Хроники заводной птицы» на этапе Кубка России в Сочи. Для Елизаветы это был первый старт в сезоне.
Прокат Туктамышева начала очень уверенно, чисто исполнив тройной аксель, что было по достоинству оценено судьями. Но в дальнейшем Елизавета допустила ряд необязательных ошибок и помарок. Например, исполнила одинарный аксель в каскаде с тройным сальховом, недокрутила тройной риттбергер и т. д.
Туктамышева получила третьи оценки соревновательного дня и стала бронзовым призёром соревнований.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
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