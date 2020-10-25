Анна Щербакова: прыгнула каскад, который нельзя было прыгать

Победительница этапа Кубка России в Сочи в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как настраивалась на прокат произвольной программы после неожиданной ошибки в каскаде при исполнении короткой программы.

«Сегодня я себя настроила так: что бы ни случилось, я выйду и постараюсь сделать максимум своих возможностей, не буду позволять себе расстраиваться, потому что в любом случае, если у меня получилось так, это повод исправлять ошибки на тренировках, а не расстраиваться на соревнованиях.

Я очень была настроена на четверной флип. С последнего старта на тренировках были подвижки, мы даже пробовали усложнять программу. Но решили на этом старте откатать такой же набор. Здесь у меня была задача быть уверенной в этом прыжке, и с этим я справилась. Это единственное, что мне позволяет сегодня не расстраиваться. Все четверные флипы у меня получались и на 6-минутной раскатке, и в прокате. Это большой плюс.

Но, конечно, я расстроена за дальнейшее в программе. Случилась ошибка в очень неожиданном месте, на спирали, после чего я немного растерялась. Прыгнула каскад, который нельзя было прыгать. И в этой части недовольна собой», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.



В ходе программы Щербаковой тройной лутц остался без ритбергера. В конце программы Анна добавила к лутцу тройной тулуп, но этот прыжок не был засчитан из-за превышения лимита на исполнение одинаковых прыжков.