Софья Самодурова: плачу не от того, что расстроилась, просто давно не было адреналина

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова прокомментировала своё выступление на третьем этапе Кубка России в Сочи.
Для спортсменки это был первый старт в сезоне, на котором она впервые показала произвольную программу. На контрольных прокатах сборной Софья снялась после короткой программы из-за простуды. В Сочи Самодурова сделала всё, кроме каскада двойной аксель – ойлер – тройной сальхов. В итоге она заняла четвёртое место.
«Нельзя сказать, что я довольна. Были две довольно грубые ошибки. Степ-аут в короткой и «дупель» в произвольной. Для меня двойной аксель — самый лёгкий и уверенный прыжок, поэтому я не поняла ошибки. Ладно, буду работать. На самом деле, я очень соскучилась по соревнованиям… Не могу даже говорить… Перед этапом у нас был сбор в Новогорске, хорошо подготовилась…
Я плачу не от того, что расстроилась, просто давно таких ощущений не было, адреналина… Я безумно соскучилась. У многих девочек это второй старт, у меня только первый, долгожданный. Но для первого раза нормально. Дальше будет лучше», — приводит слова Самодуровой пресс-служба ФФККР.
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