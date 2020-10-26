Глейхенгауз — о Щербаковой: цель — подойти к чемпионату России с двумя-тремя четверными

Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, объяснил почему двукратная чемпионка России Анна Щербакова исполняла в произвольной программе на этапе национального кубка в Сочи только один четверной прыжок – флип.

«Планировали делать два — накатывали программу с лутцем и флипом, но это было еще слишком рискованно. У всех спортсменов так — если ты первым делаешь хороший четверной, то дальше сложнее, а если ошибаешься на первом — на втором совсем мало шансов. Пока мы ограничились одним, но наша цель подойти к Гран-при с двумя, к чемпионату России — с двумя-тремя четверными», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Щербакова выиграла этапы Кубка России в Сызрани и Сочи и отобралась на чемпионат страны.