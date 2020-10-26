Мишин объяснил, почему Туктамышева выступала в Сочи с тейпами на плече

Тренер Алексей Мишин объяснил, почему его подопечная Елизавета Туктамышева выступала на этапе Кубка России в Сочи с тейпами на плече. Фигуристка заняла третье место, дважды безупречно исполнив коронный тройной аксель.
«У неё «выскочило» плечо, но потихонечку она входит в форму, в ключевых моментах прибавляет. Сейчас её стали хвалить уже и за вращения. Лиза на подходе после тех травм, которые у нее были. Если говорить о её коронном и ключевом прыжке — тройном акселе, то он блестящий. И сегодня был таким.
Ошибки были у неё непринципиальные, по мелочи, программа у неё, во-первых, очень необычная, она выделилась и этим. Мы думаем, что Лиза будет ещё прибавлять к чемпионату России. Сезон непредсказуемый, скоро мы поедем на турнир в Минск, потом на этап Гран-при в Москве, потом на чемпионат страны", — приводит слова Мишина РИА «Новости».
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