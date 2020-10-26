Глейхенгауз сообщил, что Валиева пропустит этап Гран-при в Москве

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что 14-летняя Камила Валиева из-за возрастных ограничений не сможет выступить на этапе Гран-при в Москве.

«Камила перешла во взрослое катание, но пока ещё не полностью. К сожалению, на Гран-при в Москве мы её не увидим, она не проходит по возрасту. Будем грустить.

Мы продолжаем работать над программами, в особенности над произвольной – чтобы не было осечек, как на этапе Кубка России в Москве. Тьфу-тьфу-тьфу, нам нравится сейчас, как она катает: тренируется каждый день, иногда делает «три с половиной плюс три» [тройной аксель плюс тройной тулуп], но говорить, что мы это вставим в программы, пока рано. Но в этом сезоне это сделать необходимо», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.