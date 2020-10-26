Елизавета Туктамышева начала тренировать четверной аксель

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что приступила к отработке четверного акселя, но без выезда. Напомним, на этапе Кубка России в Сочи, который состоялся в минувшие выходные, Туктамышева стала третьей, уступив Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.

«Я довольна, что в обеих программах смогла чисто исполнить тройной аксель – это для меня такая уверенная галочка в уме, у меня была эта цель. Я очень сильно настраивалась на каскад лутц – тулуп и аксель, пусть он и не так пока хорошо получается, как хотелось бы, но на эти два элемента я очень сильно настраивалась. Видимо, после них немного потеряла бдительность.

Что касается внедрения второго тройного акселя в программе, то посмотрим, как будет дальше складываться тренировочный процесс. Но сначала нужно вкатать этот вариант. Я тренирую и четверной – вкручиваюсь, но пока без выезда.

Сейчас работаю над тем, чтобы моя новая произвольная программа была не просто интересной, но и с исполнением элементов хороших и качественных. Она ещё не вкатана до конца, ведь я только начинаю входить в неплохую форму. Но нужно ещё очень-очень много работать. И, в принципе, всё не так уж и плохо сейчас», — приводит слова Туктамышевой «Р-Спорт».