Медведева попала в список величайших фигуристов от Yardbarker, Загитова — нет

Американский портал Yardbarker составил топ-25 величайших спортсменов в истории фигурного катания, расположив их в алфавитном порядке. В список попала двукратная чемпионка мира, серебряный призёр ОИ-2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева, а вот Алины Загитовой, которая завоевала золото на тех Играх, в списке нет.

Помимо Медведевой в список попали следующие советские/российские фигуристы: двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Ранее певица Монеточка объяснила, почему не в состоянии выбрать между Загитовой и Медведевой.