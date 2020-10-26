Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Медведева попала в список величайших фигуристов от Yardbarker, Загитова — нет

Медведева попала в список величайших фигуристов от Yardbarker, Загитова — нет
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Американский портал Yardbarker составил топ-25 величайших спортсменов в истории фигурного катания, расположив их в алфавитном порядке. В список попала двукратная чемпионка мира, серебряный призёр ОИ-2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева, а вот Алины Загитовой, которая завоевала золото на тех Играх, в списке нет.

Помимо Медведевой в список попали следующие советские/российские фигуристы: двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Ранее певица Монеточка объяснила, почему не в состоянии выбрать между Загитовой и Медведевой.

Певица Монеточка: нельзя выбрать между Загитовой и Медведевой. Это как мама и папа
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020