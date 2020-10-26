Медведева попала в список величайших фигуристов от Yardbarker, Загитова — нет
Американский портал Yardbarker составил топ-25 величайших спортсменов в истории фигурного катания, расположив их в алфавитном порядке. В список попала двукратная чемпионка мира, серебряный призёр ОИ-2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева, а вот Алины Загитовой, которая завоевала золото на тех Играх, в списке нет.
Помимо Медведевой в список попали следующие советские/российские фигуристы: двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Ранее певица Монеточка объяснила, почему не в состоянии выбрать между Загитовой и Медведевой.
Певица Монеточка: нельзя выбрать между Загитовой и Медведевой. Это как мама и папа
- 26 октября 2020
-
13:21
-
11:39
-
10:20
-
09:29
-
00:44
-
00:16
- 25 октября 2020
-
23:34
-
23:11
-
22:39
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:34
-
21:13
-
20:48
-
19:09
-
17:25
-
17:03
-
16:51
-
13:43
-
12:37
-
12:28
-
11:47
-
10:56
-
09:34
-
06:19
-
00:00
- 24 октября 2020
-
22:51
-
22:39
-
22:30
-
22:04
-
21:48
-
21:39
-
21:12
-
20:59
Партнерский контент