Туктамышева попрощалась с Сочи и показала фото в постели
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию, сделанную в постели. Таким образом спортсменка попрощалась с Сочи, где с 23 по 27 октября проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию.
Напомним, Туктамышева заняла третье место на этапе в Сочи, уступив Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.
«Пока, Сочи! Спасибо за солнце. Щёчки покраснели, задачу выполнила», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года.
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