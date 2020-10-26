Туктамышева попрощалась с Сочи и показала фото в постели

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию, сделанную в постели. Таким образом спортсменка попрощалась с Сочи, где с 23 по 27 октября проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию.

Напомним, Туктамышева заняла третье место на этапе в Сочи, уступив Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.

«Пока, Сочи! Спасибо за солнце. Щёчки покраснели, задачу выполнила», — подписала она фото.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года.