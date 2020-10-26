Урманов оценил план Щербаковой по усложнению программы к чемпионату России

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал выступление одиночниц на третьем этапе Кубка России, который с 23 по 27 октября проходит в Сочи. Напомним, победу одержала Анна Щербакова, опередившая Дарью Усачёву и Елизавету Туктамышеву.

«Усачёва произвела хорошее впечатление. Безошибочно вчера практически никто не откатался. Но ничего страшного нет.

Четверной у Щербаковой был прекрасен. Дважды это было на разминке, чего я не видел на тренировке перед короткой программой. В произвольной программе всё пришло, встало на место.

Щербакова хочет прыгать два-три четверных на чемпионате России? Наверное, к чемпионату надо готовить усложнение программы. Но насколько это будет оправдано, лучше знают тренеры.

Что касается Туктамышевой, то у неё была достаточно длинная пауза без соревнований. Все потихоньку вкатываются. Короткая программа у Лизы была очень хорошей. Мне немного непонятна расстановка мест», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.