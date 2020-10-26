Наталья Бестемьянова: вращение не может получать более высокие оценки, чем тройной аксель

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что тройной аксель должен оцениваться судьями выше, чем вращения.

После короткой программы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию Анна Щербакова, отличающаяся красивыми вращениями, оказалась выше в протоколе, чем Елизавета Туктамышева, исполнившая элемент ультра-си — тройной аксель. При этом Щербакова допустила грубую ошибку в каскаде, а в катании Туктамышевой видимых погрешностей не было.

«Я предполагаю, что дело не в судействе, а в правилах. Есть вещи, которые прописаны не совсем чётко. Вращение не может получать более высокие оценки, чем тройной аксель. А Елизавета Туктамышева была единственной, у кого данный элемент присутствовал в короткой программе. Это должно было быть отмечено», — приводит слова Бестемьяновой RT.