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Елена Радионова: поняла, что очень хочу в путешествие

Елена Радионова: поняла, что очень хочу в путешествие
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова, которая в сентябре объявила о завершении карьеры, рассказала, куда бы хотела отправиться в путешествие.

«Сегодня поняла, что очень хочу в путешествие. График спортсмена, в особенности отпуск, жёстко лимитирован — всего 2 недели, поэтому желаний побывать где-то заметно прибавилось.

— Для начала я бы отправилась на море! Очень хочется погреться на солнышке, поваляться на шезлонге, искупаться в солёной воде.

— Ещё мне очень хотелось бы покататься на лыжах в горах! Пока я занималась фигурным катанием, я не могла себе это позволить. Экстремальные виды спорта — это всегда риск получить травму. Сейчас я бы хотела оказаться среди заснеженных вершин и снова встать на лыжи. Вообще очень люблю зиму, снег. В ней есть что-то завораживающее, какой-то эффект магии.

— Ну и, конечно, Европа — погулять по улочкам, насладиться атмосферой, поискать интересные места, в которых были сняты известные эпизоды разных фильмов… А ещё, признаюсь вам: я никогда не была в Париже. Поэтому, конечно, это один из городов, который мне бы хотелось увидеть в первую очередь», — написала Радионова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Радионовой в «Инстаграме».

21-летняя фигуристка Елена Радионова объявила о завершении карьеры
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