Павлюченко и Ходыкин выиграли соревнования спортивных пар на этапе КР в Сочи

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин одержали победу в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Кубка России в Сочи. Острейшую конкуренцию лидерам составили пермяки Юлия Арметьева и Михаил Назарычев, выигравшие произвольную программу благодаря чистому прокату.
Павлюченко и Ходыкин в произвольной программе допустили ошибки в каскаде и на выбросе.
Обе пары отобрались на чемпионат России, так как в их активе уже было по одной победе на предыдущих этапах соревнований.
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Спортивные пары
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) — 206,76
2. Юлия Арметьева/Михаил Назарычев (Пермский край) — 204,39.
3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) — 179,66.
4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Москва/Татарстан) — 169,51.
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