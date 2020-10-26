Павлюченко и Ходыкин выиграли соревнования спортивных пар на этапе КР в Сочи

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин одержали победу в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Кубка России в Сочи. Острейшую конкуренцию лидерам составили пермяки Юлия Арметьева и Михаил Назарычев, выигравшие произвольную программу благодаря чистому прокату.



Павлюченко и Ходыкин в произвольной программе допустили ошибки в каскаде и на выбросе.



Обе пары отобрались на чемпионат России, так как в их активе уже было по одной победе на предыдущих этапах соревнований.



Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Спортивные пары



1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) — 206,76

2. Юлия Арметьева/Михаил Назарычев (Пермский край) — 204,39.

3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) — 179,66.

4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Москва/Татарстан) — 169,51.