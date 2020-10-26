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Павлюченко и Ходыкин выиграли соревнования спортивных пар на этапе КР в Сочи

Павлюченко и Ходыкин выиграли соревнования спортивных пар на этапе КР в Сочи
Фигурное катание / Кубок России 0

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин одержали победу в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Кубка России в Сочи. Острейшую конкуренцию лидерам составили пермяки Юлия Арметьева и Михаил Назарычев, выигравшие произвольную программу благодаря чистому прокату.

Павлюченко и Ходыкин в произвольной программе допустили ошибки в каскаде и на выбросе.

Обе пары отобрались на чемпионат России, так как в их активе уже было по одной победе на предыдущих этапах соревнований.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Спортивные пары

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) — 206,76
2. Юлия Арметьева/Михаил Назарычев (Пермский край) — 204,39.
3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) — 179,66.
4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Москва/Татарстан) — 169,51.

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