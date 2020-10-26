Бутырская — о топ-25 от Yardbarker: и Загитова, и Ягудин достойны быть в этом рейтинге

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала непопадание олимпийских чемпионов Алины Загитовой и Алексея Ягудина в топ-25 лучших фигуристов всех времен по версии американского портала Yardbarker.
«В ответ на это я могу только посмеяться. Абсолютная чепуха, и тот и другой спортсмен достойны быть в этом рейтинге, потому что они оба великие. Алина тем, что она выигрывала Олимпийские игры, чемпионат Европы и после ОИ на следующий год взяла золото на чемпионате мира, точно заслуживает места в списке лучших. На моём веку ни одна фигуристка после триумфа на ОИ не пошла дальше. Та же Баюл, Липински, Сара Хьюз — они все заканчивали после победы на Олимпийских играх. Это уже серьёзное достижение.
А уж про Лёшу Ягудина я даже не знаю, что сказать. Как-то обидно мне за них, но мы над этим смеёмся, и они пусть всерьёз не воспринимают и посмеются над этим, потому что мы их всегда поддерживали, и они действительно классные фигуристы. Если бы мы составляли рейтинг, то я думаю, что мы бы тоже не вписали кого-то, например, Сару Хьюз как олимпийскую чемпионку точно бы забыли», — приводит слова Бутырской Sport24.
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