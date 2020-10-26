Мэрайя Белл: хочу показать, что карьера фигуристки не заканчивается в 18 лет

Победительница этапа Гран-при Skate America 2020 американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала, чего хочет добиться в фигурном катании.
«Хочу показать, что возраст — всего лишь цифры. В России сейчас много безумно талантливых фигуристок, которые намного младше меня. Они вдохновляют.
Когда тебе около 25 лет, ты находишься в самом расцвете сил именно в спортивном плане. Ты уже не растёшь, тело не меняется, прекрасно знаешь своё тело. Многие говорят, что возраст — помеха. Думаю, совершенно наоборот. Возраст — моё преимущество, и я хочу показать это.
У меня потрясающий тренер-технарь — Рафаэль Арутюнян, так что я точно верю, что буду исполнять тройной аксель. А когда у тебя есть триксель, то почему бы не сделать и квад? Елизавета Туктамышева — настоящий пример в этом плане. Она исполняет тройной аксель, а ещё делает четверной тулуп. А она всего лишь немного младше меня. Безумно уважаю Елизавету. Как и всех остальных российских фигуристок, которые младше меня. Хочу показать, что карьера фигуристки не заканчивается в 18 лет.
Было бы круто потренироваться с любой из российских топ-фигуристок. Они все очень добрые, каждый раз, когда мы встречаемся, с ними интересно соревноваться. Мне очень нравится Евгения Медведева, мы хорошо ладим», — приводит слова Белл Sport24.
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