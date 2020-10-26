Беременная Анна Погорилая показала совместное фото с мужем

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала фотографию с мужем на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Анна замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским. Супруги сделали совместный снимок в ожидании ребёнка. 22-летняя спортсменка в настоящее время находится на седьмом месяце беременности.
«Беременность — время прекрасного ожидания, чудесный период в жизни женщины. Для меня было очень важно запечатлеть этот волшебный момент, чтобы сохранить его в памяти», — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».
Погорилая, которая ещё официально не объявила о завершении карьеры, впервые сообщила о беременности 22 октября.
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