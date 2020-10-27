Сергей Шахрай — о судействе в Сочи: откуда берутся разговоры о заговорах, не могу понять

Серебряный призёр Олимпийских игр – 1980 Сергей Шахрай выразил мнение, что судейство на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию велось строго в соответствии с существующими правилами.
Много вопросов вызвали оценки Елизаветы Туктамышевой за короткую программу. Единственная фигуристка, исполнившая тройной аксель и не допустившая видимых ошибок, уступила Анне Щербаковой, допустившей грубую ошибку в каскаде.
«Я не очень понимаю весь этот ажиотаж. Те, кто говорят, что Туктамышева заслужила более высокие оценки за короткую программу, поддаются эмоциям. Надо просто внимательнее изучать современные правила нашего фигурного катания. И тогда не будет никаких споров. Елизавета прыгнула один тройной аксель — ей поставили за него высокие баллы. В каскаде был недокрут и ошибки, были вращения не четвертого уровня, и ей поставили меньше, чем конкуренткам. Лиза каталась медленнее, чем другие спортсменки, недостаточно выразительно, это тоже заметили судьи. Но это её первый старт в сезоне, так что всё объяснимо. Откуда берутся разговоры о заговорах, не могу понять.
На этапах Кубка России в этом сезоне судьи стараются ставить оценки исключительно по существующим правилам. И не забывайте, что это не балет. Тут не идет речь о том, понравилось нам выступление или нет. Есть определённые критерии. Спортсмены группы Тутберидзе вкладываются во все элементы, которые не требуют большого риска. Поэтому, когда под стрессом они совершают ошибки в прыжках, то не сбиваются и делают все остальные компоненты, включая вращения, на «отлично», получая за них высокие оценки. Плюс никто не отменял закон: хочешь выиграть — катайся на три головы выше остальных. Тренируйся в три раза больше. И все, кто сейчас пытаются защитить Туктамышеву, это правило прекрасно знают», — приводят слова Шахрая «Известия».
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