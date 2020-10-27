Видео: шестилетняя ученица Плющенко тренирует в зале аксель в 2,5 оборота
В «инстаграме» тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко появилось видео, в котором показано, как шестилетняя Анастасия Шестакова тренирует в зале аксель 2,5 оборота.
«Доброе утро! Работа над прыжками в зале с тренером Алфёровой Людмилой Николаевной. Аксель 2,5 оборота Анастасии Шестаковой, ей два месяца назад исполнилось всего шесть лет (5.08.2014 г. р.). Всем успешного дня, плодотворных тренировок», — отмечается в подписи к видео.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Здорово!»
«Какая умничка! Успехов тебе, Настенька!»
«Успехов и крохе и тренеру».
Ранее 37-летний Евгений Плющенко показал фото с сыном Арсением, которому исполнился месяц.
Плющенко показал фото с сыном, которому исполнился один месяц
- 27 октября 2020
-
10:01
-
09:18
-
00:39
- 26 октября 2020
-
23:23
-
22:31
-
21:43
-
20:12
-
19:34
-
19:24
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:31
-
17:59
-
17:31
-
17:15
-
16:33
-
16:10
-
15:20
-
14:18
-
13:37
-
13:21
-
11:39
-
10:20
-
09:29
-
00:44
-
00:16
- 25 октября 2020
-
23:34
-
23:11
-
22:39
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:34
-
21:13
Партнерский контент