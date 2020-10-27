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Видео: шестилетняя ученица Плющенко тренирует в зале аксель в 2,5 оборота

Видео: шестилетняя ученица Плющенко тренирует в зале аксель в 2,5 оборота
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В «инстаграме» тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко появилось видео, в котором показано, как шестилетняя Анастасия Шестакова тренирует в зале аксель 2,5 оборота.

«Доброе утро! Работа над прыжками в зале с тренером Алфёровой Людмилой Николаевной. Аксель 2,5 оборота Анастасии Шестаковой, ей два месяца назад исполнилось всего шесть лет (5.08.2014 г. р.). Всем успешного дня, плодотворных тренировок», — отмечается в подписи к видео.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Здорово!»
«Какая умничка! Успехов тебе, Настенька!»
«Успехов и крохе и тренеру».

Ранее 37-летний Евгений Плющенко показал фото с сыном Арсением, которому исполнился месяц.

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