Директор «Самбо-70» связал отсутствие Загитовой в списке величайших фигуристов с санкциями

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал то, что олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой не оказалось в списке величайших фигуристов в истории, составленном изданием Yardbarker.

Напомним, в список попали следующие советские/российские фигуристы: двукратная чемпионка мира, серебряный призёр ОИ-2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Я ещё не знал про этот список. Но, конечно, Загитова должна там быть. Это железно. Связываю всё с санкциями, которые они придумывают вокруг нашей страны.

Плющенко в этом списке? Евгений достоин, он великий спортсмен. Всегда красиво катался, спору нет. Мы очень рады и поздравляем его», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.