12-летняя Берестовская исполнила два четверных тулупа в произвольной на этапе КР в Сочи

12-летняя Елизавета Берестовская исполнила два четверных тулупа в произвольной программе на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Берестовская прыгнула каскад из четверного тулупа и двойного тулупа, а также сольный четверной тулуп. Помимо этого фигуристка исполнила два тройных лутца в каскаде с тройным тулупом, каскад из двойного акселя, ойлера и тройного сальхова, а также сольные тройной флип и тройной риттбергер.

По результатам произвольных прокатов Елизавета заняла первое место, набрав 137,77 балла (76,33 балла — за технику). Однако победительницей третьего этапа Кубка России стала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 207,18 балла по сумме двух прокатов, а Берестовская заняла второе место (204,19 балла).