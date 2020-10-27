Боброва: на «Ледниковом периоде» мы должны показать скорость, силу, эмоции

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала об участии в проекте «Ледниковый период». Она выступает вместе с артистом Владом Соколовским.

«Я уже сбилась со счёта, какой день съёмок. Сегодня для нас очень ответственный день, ведь мы замахнулись на такое!

Когда музыка невероятно сильная, до мурашек (!), то мы никак не можем позволить себе просто кататься… Мы должны показать скорость, силу, эмоции, при этом сложные шаги и поддержки! В общем, задача-максимум!

Главное — сделать свою работу, сделать её качественно и хорошо! Чтобы мы и наши тренеры были довольны нашим выступлением, а судьи оценили нас высоко и по достоинству. А вы скоро всё увидите», — написала Боброва.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.