Жулин рассказал о состоянии Синициной, не сумевшей из-за травмы завершить танец на КР
Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал о состоянии спортсменки. Ранее Синицина не смогла завершить произвольную программу на втором этапе Кубка России, который проходил в Москве. Фигуристка почувствовала резкую боль в колене. Позднее стало известно, что у Виктории диагностировали сильное воспаление коленного сухожилия. Из-за травмы Синицина и Кацалапов пропустили третий этап Кубка России в Сочи.
«Вика катается, только в щадящем режиме. Коленка ноет, но, как Вика говорит, ей лучше раза в два, чем было. Пока готовимся к московскому этапу Гран-при», — цитирует Жулина РИА «Новости».
Этап Гран-при в Москве будет проходить с 20 по 22 ноября во дворце спорта «Мегаспорт».
Синицина возобновила тренировки на льду после снятия с этапа Кубка России в Москве
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