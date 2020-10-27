Жулин рассказал о состоянии Синициной, не сумевшей из-за травмы завершить танец на КР

Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал о состоянии спортсменки. Ранее Синицина не смогла завершить произвольную программу на втором этапе Кубка России, который проходил в Москве. Фигуристка почувствовала резкую боль в колене. Позднее стало известно, что у Виктории диагностировали сильное воспаление коленного сухожилия. Из-за травмы Синицина и Кацалапов пропустили третий этап Кубка России в Сочи.

«Вика катается, только в щадящем режиме. Коленка ноет, но, как Вика говорит, ей лучше раза в два, чем было. Пока готовимся к московскому этапу Гран-при», — цитирует Жулина РИА «Новости».

Этап Гран-при в Москве будет проходить с 20 по 22 ноября во дворце спорта «Мегаспорт».