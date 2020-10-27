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Штаб Тутберидзе показал, как 11-летний фигурист Колесников исполняет четверной сальхов

Штаб Тутберидзе показал, как 11-летний фигурист Колесников исполняет четверной сальхов
Фигурное катание / Гран-при 0

Штаб тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовал новую запись в «Инстаграме». На видео — 11-летний фигурист Николай Колесников исполняет на тренировке четверной сальхов.

«Николай Колесников. Четверной сальхов. 11 лет», — подписали авторы записи видео.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Team Tutberidze.

Воспитанниками Тутберидзе являются многие известные фигуристы. В частности, тренер воспитала олимпийскую чемпионку Игр в Пхёнчхане Алину Загитову, призёра ОИ-2018 Евгению Медведеву и многих других.

При этом Тутберидзе оказалась в центре скандала после того, как из её группы в академию Евгения Плющенко перешли Алёна Косторная и Александра Трусова. С тех пор стороны активно обмениваются негативными комментариями.

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