«Заключительный вечер в Сочи». Самодурова показала фото с Туктамышевой и Поповой

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила совместное фото с фигуристками Елизаветой Туктамышевой и Бетиной Поповой. Снимок был сделан на этапе Кубка России в Сочи.
«Заключительный вечер в Сочи», — подписала фото Самодурова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
Софья Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелекома» (2018).
Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде.
Ранее Самодурова была вынуждена сняться с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Она сообщила, что выступала с температурой.
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