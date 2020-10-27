«Заключительный вечер в Сочи». Самодурова показала фото с Туктамышевой и Поповой

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила совместное фото с фигуристками Елизаветой Туктамышевой и Бетиной Поповой. Снимок был сделан на этапе Кубка России в Сочи.

«Заключительный вечер в Сочи», — подписала фото Самодурова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

Софья Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелекома» (2018).

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде.

Ранее Самодурова была вынуждена сняться с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Она сообщила, что выступала с температурой.