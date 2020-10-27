Олимпийская чемпионка Липницкая показала фото и видео с четырёхмесячной дочерью

Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Юлия Липницкая опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала фото и видео со своей дочерью, которая родилась четыре месяца назад. Ребёнка, родившегося 27 июня, назвали Каталиной.
«4 месяца», — написала Липницкая.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
16 июня спортсменка сообщила, что беременна от своего бойфренда, фигуриста Владислава Тарасенко.
Липницкая — олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).
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