В официальном «твиттере» ОИ-2022 Загитову назвали «королевой льда». Алина отреагировала

В официальном «твиттере» зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине появился пост, посвящённый чемпионке ОИ 2018 года в женском одиночном катании Алине Загитовой.

«Она может и не соревноваться, но всё равно остаётся королевой льда!» — отмечается в сообщении.

Так в «твиттере» ОИ-2022 отреагировали на опубликованный ранее видеофрагмент нового показательного номера Загитовой.

«Спасибо за ваши добрые слова», — ответила Загитова в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru

Напомним, 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».