Мишина — о работе мужа: называть подход Алексея устаревшим – настоящее свинство

Чемпионка СССР по фигурному катанию, супруга тренера Алексея Мишина Татьяна Мишина прокомментировала критику в адрес мужа.

«Я могу сказать не только как супруга своего мужа. Потому что вижу, как прогрессивно мыслит и работает Алексей Николаевич, какие новшества использует. Многим молодым у него стоит поучиться. Мне кажется даже неприличным называть Мишина устаревшим. Несправедливо. Настоящее свинство! Потому что мы прекрасно понимаем, что фигурное катание движется вперёд. Если не соответствовать сегодняшнему дню, то ты не будешь конкурентоспособен. Мы стараемся двигаться вперёд. Критика всегда была. Мы не обижаемся. Слушаем и делаем», — цитирует Мишину «Спорт день за днём».

Воспитанниками Мишина являются Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.