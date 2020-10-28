Победитель соревнований юниорок Петросян рассказала о попытках выучить четверной тулуп

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победителем соревнования юниорок на этапе Кубка России в Сочи, рассказала о планах по изучению четверного тулупа.

«Я пытаюсь разучить четверной тулуп, и, как только закончатся серьёзные соревнования, будем стараться его выучить.

В Сочи я немного волновалась сначала – было немного страшно подвести тренерский штаб. После того как я снялась с контрольных прокатов, они меня готовили-готовили-готовили — и тут выйти и ничего не показать.

К счастью, короткая программа мне удалась, я ей довольна, в произвольной немного начала ковыряться в прыжках, поэтому этот прокат меня не очень устраивает.

Думаю, сказалось и волнение, и то, что я давно не выступала. Мне и хотелось выступать, и было немного страшновато», — цитирует Петросян ТАСС.