Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Победитель соревнований юниорок Петросян рассказала о попытках выучить четверной тулуп

Победитель соревнований юниорок Петросян рассказала о попытках выучить четверной тулуп
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победителем соревнования юниорок на этапе Кубка России в Сочи, рассказала о планах по изучению четверного тулупа.

«Я пытаюсь разучить четверной тулуп, и, как только закончатся серьёзные соревнования, будем стараться его выучить.

В Сочи я немного волновалась сначала – было немного страшно подвести тренерский штаб. После того как я снялась с контрольных прокатов, они меня готовили-готовили-готовили — и тут выйти и ничего не показать.

К счастью, короткая программа мне удалась, я ей довольна, в произвольной немного начала ковыряться в прыжках, поэтому этот прокат меня не очень устраивает.

Думаю, сказалось и волнение, и то, что я давно не выступала. Мне и хотелось выступать, и было немного страшновато», — цитирует Петросян ТАСС.

Фигуристка Петросян: сравнения с Медведевой поднимают мне настроение
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020