Победитель соревнований юниорок Петросян рассказала о попытках выучить четверной тулуп

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победителем соревнования юниорок на этапе Кубка России в Сочи, рассказала о планах по изучению четверного тулупа.
«Я пытаюсь разучить четверной тулуп, и, как только закончатся серьёзные соревнования, будем стараться его выучить.
В Сочи я немного волновалась сначала – было немного страшно подвести тренерский штаб. После того как я снялась с контрольных прокатов, они меня готовили-готовили-готовили — и тут выйти и ничего не показать.
К счастью, короткая программа мне удалась, я ей довольна, в произвольной немного начала ковыряться в прыжках, поэтому этот прокат меня не очень устраивает.
Думаю, сказалось и волнение, и то, что я давно не выступала. Мне и хотелось выступать, и было немного страшновато», — цитирует Петросян ТАСС.
- 28 октября 2020
-
12:25
-
12:02
-
11:51
-
09:57
-
09:14
- 27 октября 2020
-
23:56
-
22:34
-
21:23
-
19:26
-
19:01
-
18:41
-
16:19
-
15:23
-
14:56
-
14:08
-
13:01
-
12:37
-
10:01
-
09:18
-
00:39
- 26 октября 2020
-
23:23
-
22:31
-
21:43
-
20:12
-
19:34
-
19:24
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:31
-
17:59
-
17:31
-
17:15
-
16:33
-
16:10