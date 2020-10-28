Российский фигурист Галлямов выздоровел после заражения коронавирусом

Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, что уже излечился от коронавируса, а также поблагодарил всех за поддержку в период болезни.

«Как же приятно выйти на улицу и насладиться прогулкой по осеннему Петербургу. Да, я победил COVID-19! Спасибо всем, что поддерживали в такой сложный период.

Берегите себя. Лучшая защита — это маска и перчатки», — написал Галлямов в своём «инстаграме».

Из-за коронавируса Галлямов и его партнёрша Анастасия Мишина были вынуждены пропустить второй этап Кубка России, который проходил в Москве с 10 по 13 октября.

В сезоне-2018/2019 Галлямов и Мишина стали чемпионами мира по фигурному катанию среди юниоров. В сезоне-2019/2020 пара выиграла бронзовые медали на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.