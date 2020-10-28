Российский фигурист Галлямов выздоровел после заражения коронавирусом
Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, что уже излечился от коронавируса, а также поблагодарил всех за поддержку в период болезни.
«Как же приятно выйти на улицу и насладиться прогулкой по осеннему Петербургу. Да, я победил COVID-19! Спасибо всем, что поддерживали в такой сложный период.
Берегите себя. Лучшая защита — это маска и перчатки», — написал Галлямов в своём «инстаграме».
Из-за коронавируса Галлямов и его партнёрша Анастасия Мишина были вынуждены пропустить второй этап Кубка России, который проходил в Москве с 10 по 13 октября.
В сезоне-2018/2019 Галлямов и Мишина стали чемпионами мира по фигурному катанию среди юниоров. В сезоне-2019/2020 пара выиграла бронзовые медали на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
- 28 октября 2020
-
12:25
-
12:02
-
11:51
-
09:57
-
09:14
- 27 октября 2020
-
23:56
-
22:34
-
21:23
-
19:26
-
19:01
-
18:41
-
16:19
-
15:23
-
14:56
-
14:08
-
13:01
-
12:37
-
10:01
-
09:18
-
00:39
- 26 октября 2020
-
23:23
-
22:31
-
21:43
-
20:12
-
19:34
-
19:24
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:31
-
17:59
-
17:31
-
17:15
-
16:33
-
16:10
Партнерский контент