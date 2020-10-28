Ягудин: я бы и рад ответить Плющенко про деньги, да ящик Пандоры открывать не хочется

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал слова своего давнего соперника двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, ранее Плющенко заочно спросил Ягудина: «Кто тебе мешает не покупать дома во Франции, а строить катки в России?»

«Женя Плющенко как-то написал, что лучше бы я катки открывал в России, чем дома покупать во Франции (речь о доме в пригороде Парижа. — Прим. «Чемпионата»). Это некорректное сравнение. Я бы и рад ему ответить про деньги, да ящик Пандоры открывать не хочется.

Это (сравнения с Плющенко. — Прим. «Чемпионата») никогда не закончится! Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придёт кто-нибудь и начнёт сравнивать нас. Так что привык — никакой злости или ревности», — приводит слова Ягудина издание «Телепрограмма».