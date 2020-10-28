Ягудин объяснил, зачем высмеял конфликт Плющенко и Лайшева в видео

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин рассказал, зачем записал видеоролик, посвящённый конфликту двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко и директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева.
«Я даже ролик опубликовал, где огромная лошадь громко «наезжает» на пони, и подписал: «Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день». Причём пони подписал «Ангелы Плющенко», а большую лошадь — «Самбо-70».
И опять же в комментариях началось… А ведь суть была не в подписях — я мог поменять их местами, — смысл в самой ситуации. Перетягивание каната, подковёрные игры и перекидывание дерьмом. Спорт от этого не выигрывает. Я лишь пытаюсь добавить немного веселья, но есть ощущение, что некоторые вообще не готовы веселиться», — приводит слова Ягудина издание «Телепрограмма».
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