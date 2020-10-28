Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«С моей красоткой, принцессой». Татьяна Навка показала фото с Алиной Загитовой

«С моей красоткой, принцессой». Татьяна Навка показала фото с Алиной Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с чемпионкой ОИ-2018 Алиной Загитовой. Снимок сделан на съёмках телешоу «Ледниковый период», в котором Навка является членом жюри, а Загитова — ведущей.

«С моей красоткой, принцессой и просто хорошим человечком», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Навки.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Две королевы. Любим вас. Спасибо вам за нашу несравненную Алину».

«Огромное уважение и любовь лучшим фигуристкам планеты».

«Две чемпионки! Алина действительно очень хороший человек, согласна с вами».

«Алина хороша везде, и ведущая тоже. В принципе она может даже просто стоять и молчать, потому что достаточно одной её красоты».

«Что за куколка такая красивая?» Ольга Бузова показала видео с Алиной Загитовой
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020