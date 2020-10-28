«С моей красоткой, принцессой». Татьяна Навка показала фото с Алиной Загитовой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с чемпионкой ОИ-2018 Алиной Загитовой. Снимок сделан на съёмках телешоу «Ледниковый период», в котором Навка является членом жюри, а Загитова — ведущей.

«С моей красоткой, принцессой и просто хорошим человечком», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Навки.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Две королевы. Любим вас. Спасибо вам за нашу несравненную Алину».

«Огромное уважение и любовь лучшим фигуристкам планеты».

«Две чемпионки! Алина действительно очень хороший человек, согласна с вами».

«Алина хороша везде, и ведущая тоже. В принципе она может даже просто стоять и молчать, потому что достаточно одной её красоты».