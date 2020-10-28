Траньков: на женское одиночное я забил — происходящее там далеко от фигурного катания

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал многочисленные скандалы в российском женском фигурном катании.



«Для меня происходящее очень далеко от фигурного катания. Я вообще забил на женское одиночное — мне звонят постоянно, я говорю, что не слежу. Да, смотрю результаты, кто какие места занял, слышал о разговорах вокруг результатов коротких программ. Сложно быть в фигурном катании и не слышать это. Но меня это не касается. И мне, кстати, абсолютно неинтересны единоборства.

Плющенко считает, что скандалы двигают катание вперёд? У любой монеты две стороны. Кому что интересно, знаете. Да, плохой пиар — тоже пиар. Давайте философски посмотрим: раз популярность приобретает не красота, а скандалы, это олицетворяет наше общество. Да, понятно, что если ты будешь говно ложкой есть, то наберешь 2 миллиона подписчиков, а если кормить бездомных собак, то 200 человек. Если так, то это зеркало нашего общества", — цитирует Транькова Sport24.