Андрей Лазукин пропустит сезон из-за последствий разрыва связок колена
Российский фигурист Андрей Лазукин вынужден пропустить текущий сезон из-за последствий травмы колена. Ранее Андрей планировал выступить на четвёртом и пятом этапах Кубка России.
«На Кубке России я не выступлю, соответственно, на чемпионате России тоже, и получается, что сезон пропускаю. Не успел восстановиться.
Сейчас я не тренируюсь, смысла выходить на лёд нет, полностью занялся своим восстановлением. Упражнения на закачку делаю и ударно-волновую терапию прохожу.
Очень неприятная болячка, поэтому сроки восстановления непонятны. Но о завершении карьеры речи не идёт», — цитирует Лазукина ТАСС.
Весной 22-летний Лазукин перенёс операцию на колене после разрыва связки. Прошедшие прокаты сборной Санкт-Петербурга фигурист пропустил.
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