Андрей Лазукин пропустит сезон из-за последствий разрыва связок колена

Российский фигурист Андрей Лазукин вынужден пропустить текущий сезон из-за последствий травмы колена. Ранее Андрей планировал выступить на четвёртом и пятом этапах Кубка России.



«На Кубке России я не выступлю, соответственно, на чемпионате России тоже, и получается, что сезон пропускаю. Не успел восстановиться.



Сейчас я не тренируюсь, смысла выходить на лёд нет, полностью занялся своим восстановлением. Упражнения на закачку делаю и ударно-волновую терапию прохожу.



Очень неприятная болячка, поэтому сроки восстановления непонятны. Но о завершении карьеры речи не идёт», — цитирует Лазукина ТАСС.



Весной 22-летний Лазукин перенёс операцию на колене после разрыва связки. Прошедшие прокаты сборной Санкт-Петербурга фигурист пропустил.