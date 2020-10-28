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Андрей Лазукин пропустит сезон из-за последствий разрыва связок колена

Андрей Лазукин пропустит сезон из-за последствий разрыва связок колена
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист Андрей Лазукин вынужден пропустить текущий сезон из-за последствий травмы колена. Ранее Андрей планировал выступить на четвёртом и пятом этапах Кубка России.

«На Кубке России я не выступлю, соответственно, на чемпионате России тоже, и получается, что сезон пропускаю. Не успел восстановиться.

Сейчас я не тренируюсь, смысла выходить на лёд нет, полностью занялся своим восстановлением. Упражнения на закачку делаю и ударно-волновую терапию прохожу.

Очень неприятная болячка, поэтому сроки восстановления непонятны. Но о завершении карьеры речи не идёт», — цитирует Лазукина ТАСС.

Весной 22-летний Лазукин перенёс операцию на колене после разрыва связки. Прошедшие прокаты сборной Санкт-Петербурга фигурист пропустил.

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