Алиев: хочется небольшой трэш-ток в мужском фигурном катании

Российский фигурист Дмитрий Алиев считает, что мужское фигурное катание получает от прессы и болельщиков слишком мало внимания.



«Очень хочется, чтобы у нас в России мужское фигурное катание было интересно так же, как и женское. У них уже схемы: кто-то там что прыгнул, кто куда перешёл и так далее. Хочется тоже такой небольшой трэш-ток или что-то такое. Хочется, чтобы люди замечали и парней. У нас ребята все талантливые, поэтому нужно верить и болеть», – сказал Алиев в сюжете Первого канала, выложенном на YouTube.

Ранее об отношении к скандалам в женском фигурном катании рассказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.