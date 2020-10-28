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Арутюнян: то, что Чен сильнее всех, — миф

Арутюнян: то, что Чен сильнее всех, — миф
Фигурное катание / Гран-при 0

Известный американский тренер Рафаэль Арутюнян не считает своего подопечного Нейтана Чена самым сильным фигуристом мира.

«То, что Чен сильнее всех, — миф. Чем больше он раздувается, тем опаснее в него верить. Так не бывает в спорте, что нет соперников. Всегда находится кто-то, кто способен выскочить из-за спины. Так зачем же мы будем останавливаться? Чтобы те, кто сейчас за спиной, подошли вплотную?

Буду честен, в мои планы вообще не входит, чтобы на Олимпийских играх Нейтан боролся с кем-то на равных. Поэтому мы используем все возможности и лазейки, чтобы добиться максимального прогресса и уйти далеко вперёд. А сбавить обороты никогда не бывает поздно», — цитирует специалиста «RT на русском».

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