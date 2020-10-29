«Мужская тема пошла». Сын Плющенко провёл силовую тренировку

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое видео, на котором выполняет подтягивания под руководством тренера Алексея Захарченко.
«Мужская тема пошла с Алексеем Захарченко», — подписал он видео.
Подписчики семилетнего спортсмена восхитились его физической подготовкой. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту:
«Умничка, так держать!»
«Молодец! Ты неоспоримый чемпион мира в будущем! Только надо слушаться маму и папу и у тебя всё будет отлично! Дай боженька тебе здоровья! В будущем когда станешь многократным чемпионом, не забудь дать автограф».
«Респект, Сашок! Многие здоровые мужики и пяти раз не могут подтянуться».
«Ты будешь чемпионом! Это видно. Будь здоров».
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