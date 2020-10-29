Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Мужская тема пошла». Сын Плющенко провёл силовую тренировку

«Мужская тема пошла». Сын Плющенко провёл силовую тренировку
Фигурное катание 0

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое видео, на котором выполняет подтягивания под руководством тренера Алексея Захарченко.

«Мужская тема пошла с Алексеем Захарченко», — подписал он видео.

Подписчики семилетнего спортсмена восхитились его физической подготовкой. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту:

«Умничка, так держать!»
«Молодец! Ты неоспоримый чемпион мира в будущем! Только надо слушаться маму и папу и у тебя всё будет отлично! Дай боженька тебе здоровья! В будущем когда станешь многократным чемпионом, не забудь дать автограф».
«Респект, Сашок! Многие здоровые мужики и пяти раз не могут подтянуться».
«Ты будешь чемпионом! Это видно. Будь здоров».

Семилетний сын Плющенко сел на шпагат. Фото
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020