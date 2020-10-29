Скончался хореограф Давид Авдыш, который работал с Евгением Плющенко

Хореограф Давид Авдыш скончался в возрасте 68 лет, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая не называется.

Давид Авдыш был тренером-хореографом сборной команды Санкт-Петербурга по фигурному катанию и работал с группой Алексея Мишина. Он ставил программы его ученикам, в том числе двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.

«Давид Авдышович был человеком творческим, талантливым, переживающим за своё дело, настоящим профессионалом. Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Давида Авдышовича Авдыша. Светлая память...» — говорится в сообщении.