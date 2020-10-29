Матыцин: контрактная система приведёт к утрате доверия. У нас есть культура отношений

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о возможном введении контрактов в фигурном катании.

«У нас есть культура отношений, я бы не переводил все это на юридический язык. Иначе мы придём к тому, что в контракте будет прописано, сколько часов тренер должен уделять внимания ученику, может ли он заходить к нему в комнату и должен ли он давать ему наставления.



Мир развивается, я не против формализации отношений, но это может привести к утрате доверия. В отечественном спорте накоплен богатейший опыт, есть культура, которую надо укреплять.



Это всё равно что переходить на заключение контрактов между ребёнком и родителем. Ребёнок может быть не согласен с родителем, но это не повод идти к адвокату и выяснять отношения. Иначе потеряется суть спорта, формирующего личность. Если люди доверяют, уважают друг друга и чувствуют себя членами единой семьи, то возможно не только завоевание медалей, но и формирование комфортной среды и устойчивого развития нашего государства», — приводит слова Матыцина ТАСС.