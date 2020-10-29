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«Ангелы Плющенко» показали свежие фото с тренировок Алёны Косторной

«Ангелы Плющенко» показали свежие фото с тренировок Алёны Косторной
Фигурное катание / Кубок России 0

В «инстаграме» тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко опубликовали подборку фотографий, посвящённую тренировкам Алёны Косторной.

«Доброе утро. Всем отличного нового дня! На фото в карусели — моменты тренировок Алёны Косторной», — отмечается в подписи к фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Давай, Алёна! Верим в тебя».
«Алёнка, красавица наша, желаем тебе выступить так, чтобы у всех челюсти отвисли!»
«Вау, Алёна как картинка. Потрясающе красива».
«Алёна, это грация! Интересно, аксель вернули?»

Напомним, в межсезонье-2020 16-летняя Косторная перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе.

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