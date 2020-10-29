«Ангелы Плющенко» объяснили, почему не выкладывают фото с тренировок Трусовой

В тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко рассказали, почему не выкладывают в «Инстаграм» фотографии тренировок Александры Трусовой.

Ранее «Ангелы Плющенко» выложили фотографии с тренировок Алёны Косторной. Один из подписчиков поинтересовался, можно ли увидеть аналогичные снимки с Трусовой.

«Сашу не разрешают снимать на тренировках», — ответили ему.

Фото: https://www.instagram.com/p/CG6idssBNOp/

Напомним, в межсезонье-2020 Косторная и Трусова перешли к Плющенко от Этери Тутберидзе. 17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). 16-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.